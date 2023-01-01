Алёна Бронникова Пермь оказалась на 10 месте среди городов-миллионников по средней стоимости за квадратный метр Всего в рейтинге представлены 16 городов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным за первое полугодие, Пермь заняла 10 место среди 16 российских городов-миллионников по средневзвешенной цене квадратного метра лота на рынке новостроек. Исследование провели специалисты Цифровой системы анализа рынка новостроек bnMAP.pro.

«Представляем результаты мониторинга рынка новостроек в 16 локациях по трём параметрам ценообразования — средневзвешенной площади, цене квадратного метра и бюджету лотов в сделках за первое полугодие 2023 года», — сообщается в telegram-канале проекта.

Согласно результатам аналитики, средневзвешенная цена квартиры в новостройке в Перми — 5,5 млн руб. при средней площади 50 кв. м. При этом цена за 1 кв. м — 109,9 тыс. руб. По данному показателю столицу Прикамья обогнали Самара — 115,2 тыс. руб., Уфа —119,8 тыс. руб., Екатеринбург —122,8 тыс. руб., а также Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород и Казань.

Лидерами в рейтинге оказались Москва и Санкт-Петербург — 321,4 и 221,3 тыс. руб. соответственно. Самые дорогие квартиры в новостройках Москвы: средневзвешенная цена лота — 15,6 млн руб. при средней площади 48,7 кв. м.

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