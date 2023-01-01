В МЧС предупредили о возможном обрыве ЛЭП в Пермском крае 2 ноября Поделиться Твитнуть

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По данным краевого управления МЧС, ночью 2 ноября в регионе прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах ожидается гололёд и возможно налипание мокрого снега на проводах. Всё это может привести к негативным последствиям: возможны обрывы линий электропередач, заторы и увеличение числа ДТП на дорогах.

В связи с этим в ведомстве призвали жителей избегать нахождения рядом с ЛЭП; а в случае аварии на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы. Водителям предписывается соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам следует проявлять осторожность при переходе проезжей части.

Ранее синоптики сообщали о сильном снегопаде в регионе, который к вечеру перешёл в переохлаждённый дождь. Из-за сложной погодной ситуации ГИБДД запретила в Пермском крае движение грузовиков по федеральным трассам.

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