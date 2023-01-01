Из-за снегопада по федеральным трассам в Прикамье запретили движение грузовиков Поделиться Твитнуть

С 19 часов 1 ноября и до 7 часов утра 2 ноября на участках двух федеральных трасс в Пермском крае запретили движение грузовых автомобилей. Об этом сообщают в краевой ГИБДД.

Ограничения касаются участка 339 км — 506 км на дороге М-7 «Волга» на территории Большесосновского и Пермского муниципальных округов, Очёрского, Нытвенского и Краснокамского городских округов и участка 9 км — 160 км трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург на территории Пермского и Кунгурского муниципальных округов и в Суксунского городского округа.

Запрет на движение грузовиков вводится для обеспечения безопасности дорожного движения: состояние проезжей части из-за снегопада существенно ухудшилось.

Ранее сообщалось, что Пермский край попал в зону интенсивных осадков. Обильный снегопад обрушился на западные и центральные районы. Снег продолжится ориентировочно до 21:00. Затем его сменит слабый переохлаждённый дождь.

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