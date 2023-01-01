Пермский край накрыло сильным снегопадом К вечеру его сменит переохлаждённый дождь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край попал в зону интенсивных осадков. Обильный снегопад уже обрушился на западные и центральные районы, в общей сложности выпадет до 7-10 мм. Высота снежного покрова вырастет на 5-7 см. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Снег продолжится ориентировочно до 21:00. Затем возможен слабый переохлаждённый дождь.

Константин Долгановский

Ранее синоптики рассказали, что ноябрь в Прикамье будет теплее нормы на 3 градуса. В первой декаде вероятны температурные качели. Снег и заморозки будут сменяться оттепелями и дождём.

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