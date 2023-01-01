Ноябрь в Пермском крае ожидается теплее нормы на 3 градуса Снег окончательно растает через неделю Поделиться Твитнуть

фото: Reuters

Reuters

По данным синоптиков, ноябрь в Пермском крае ожидается теплее нормы на 2,5-3˚, месяц может стать самым тёплым с 2017 года. Зимний характер погоды установится только в третьей декаде. Осадков ожидается значительное количество, особенно в горной части края, где может выпасть до 150% от нормы. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Начало ноября будет характеризоваться неустойчивой погодой. Так, 1 числа в центральных районах края ожидается обильный снегопад и переохлажденный дождь. Высота снежного покрова достигнет 15 см. Затем 2-3 ноября придёт мощное потепление: на юге края до +6…+8˚, а на севере до +1…+4˚. Затем на два дня снова похолодает: по ночам будет -3…-8˚ (на севере и востоке до -10˚), днем около 0˚ и без осадков. А с 6 ноября ожидается мощное и продолжительное потепление до +3…+8˚, дожди и полный сход снежного покрова. Период тёплой погоды продлится всю вторую декаду месяца.

Только к двадцатым числам ноября температура воздуха вернётся к климатической норме -7…-9˚, и начнётся интенсивное накопление снега.

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