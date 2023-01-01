Алёна Бронникова В Перми определили подрядчика по ремонту дома с граффити «Голова Давида в космосе» В ходе торгов начальная цена контракта снизилась почти на 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

ул. Пермская, 59

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Административное здание в Перми, расположенное по ул. Пермской, 59, отремонтирует башкирская строительная компания ООО «СК „Стройвест“». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Конкурс на проведение капремонта был объявлен 12 октября. Согласно протоколу подведения итогов закупки, заявления поступили от двух организаций. СК «Стройвест» предложило цену на 181 тыс. руб. ниже начальной.

Контракт подписан с ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» на сумму 36,1 млн руб. Работы планируется завершить 19 июня 2024 года.

Здание построили до 1917 года. Оно находится в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр» и пустует, его состояние оценивается как аварийное.

На его фасаде в 2018 году появилось большое граффити, изображающее голову царя Давида и пальмовые ветви на фоне космоса. Затем здание передали из городской собственности в краевую, а граффити счистили. Власти заявили, что после ремонта в нём планируется разместить часть подразделений краевого минздрава.

ООО «СК „Стройвест“» зарегистрировано в феврале 2018 года в Уфе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем и директором является предприниматель Илья Морозов. По данным checko.ru, в прошлом году выручка компании составила 64,7 млн, чистая прибыль — 2,7 млн, уставный капитал — 10 тыс. руб. В качестве поставщика за всё время «Стройвест» заключил 52 госконтракта на сумму 243,1 млн руб.





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