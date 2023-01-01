В Перми дом с граффити «Голова Давида в космосе» отремонтируют за 36,3 млн рублей
Ремонт должен закончиться летом 2024 года
Начался приём заявок на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания, расположенного по адресу: Пермь, ул. Пермская, 59. Информация опубликована на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 36,3 млн руб. Подрядчика должны определить 26 октября.
Объект был построен до 1917 года. Площадь земельного участка — 703 кв. м, а здания — 488 кв. м. Дом находится в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр» и пустует, так как его состояние аварийное.
В 2018 году на фасаде здания по ул. Пермской, 59 появилось большое граффити — изображение царя Давида и пальмовых ветвей на фоне космоса. Затем здание передали из городской собственности в краевую, и граффити счистили со стен. В краевом правительстве тогда пояснили, что для оценки состояния дома потребовалось предварительное обследование конструкций, и поэтому рисунок пришлось убрать. Власти также обещали, что отремонтируют здание и разместят в нём часть подразделений краевого минздрава.
Ремонт должен начаться 20 ноября, а закончиться 19 июня 2024 года.
В документации также указано, что на стройплощадке будут установлены камеры видеонаблюдения за процессом работ с выводом информации на монитор заказчика.
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