В Перми дом с граффити «Голова Давида в космосе» отремонтируют за 36,3 млн рублей Ремонт должен закончиться летом 2024 года Поделиться Твитнуть

ул. Пермская, 59

ВКонтакте

Начался приём заявок на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания, расположенного по адресу: Пермь, ул. Пермская, 59. Информация опубликована на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 36,3 млн руб. Подрядчика должны определить 26 октября.

Объект был построен до 1917 года. Площадь земельного участка — 703 кв. м, а здания — 488 кв. м. Дом находится в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр» и пустует, так как его состояние аварийное.

В 2018 году на фасаде здания по ул. Пермской, 59 появилось большое граффити — изображение царя Давида и пальмовых ветвей на фоне космоса. Затем здание передали из городской собственности в краевую, и граффити счистили со стен. В краевом правительстве тогда пояснили, что для оценки состояния дома потребовалось предварительное обследование конструкций, и поэтому рисунок пришлось убрать. Власти также обещали, что отремонтируют здание и разместят в нём часть подразделений краевого минздрава.

Ремонт должен начаться 20 ноября, а закончиться 19 июня 2024 года.

В документации также указано, что на стройплощадке будут установлены камеры видеонаблюдения за процессом работ с выводом информации на монитор заказчика.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.