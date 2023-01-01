Максим Артамонов В почтовых отделениях Перми снова возникли очереди Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канал "Пермь с огоньком"

На этой неделе в Перми ещё в одном отделении Почты России возникли трудности с обслуживанием клиентов в связи с очередями. На ул. Чкалова, 22 пермяки были вынуждены ждать прямо на улице. Информация об этом появилась в telegram-канале «Пермь с огоньком», который опубликовал соответствующее видео.

«Это отделение сейчас работает по временному режиму: часть сотрудников на больничном, также есть вакансии. В помощь мы направляем туда сотрудников мобильной группы — сотрудников Пермского почтамта», — сообщили «Новому компаньону» в Управлении почтовой службы по Пермскому краю.

Также в пресс-службе отметили, что очереди возникают ситуативно — в часы пик или в вечернее время.

До этого в июле в некоторых почтовых отделениях Перми образовались большие очереди. А последний такой случай в краевом центре произошёл на прошлой неделе, когда пользователи соцсетей пожаловались на работу почтового отделения № 113 на ул. Уинской (м/р Ива). Люди стояли на улице, ожидая, когда их обслужат.

В пресс-службе Управления Федеральной почтовой службы Пермского края летом поясняли, что некоторые почтовые отделения Перми сменили график работы. Это было сделано из-за нехватки персонала. Дефицит кадров объяснили летними отпусками и тем, что «многие сотрудники традиционно предпочитают проводить летние месяцы на дачах, а осенью возобновляют работу в компании».

Эти события произошли на фоне падения объёмов международных отправлений, что вызвало большие убытки компании по итогам 2022 года (более 27 млрд руб.) и, как следствие, сокращение штата. С другой стороны, в этом году началось реформирование законодательства о почтовой связи — изменилась система доставки пенсий наличными. С 1 мая этот функционал возложили на почтальонов.

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