Алёна Бронникова Система ЭПОС заняла призовое место на всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» Мероприятие проходило в Новосибирской области Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Электронная пермская образовательная система (ЭПОС) заняла третье место в номинации «Образование» на ежегодном Всероссийском конкурсе проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT». В этом году мероприятие проходило в Новосибирской области, оно стало 11 по счёту.

Система ЭПОС действует во всех школах Прикамья с 2020 года, в прошлом году к ней присоединились также все колледжи и техникумы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, сейчас она насчитывает более 920 тыс. пользователей. Благодаря платформе родители, школьники и студенты СПО могут видеть всю учебную историю, в том числе расписание, оценки, отметки о пропусках и домашние задания.

«Цифровые технологии помогают создавать равные возможности для обучения ребят как из крупных городов, так отдаленных посёлков», — отмечал глава региона.

Как сообщили в краевом министерстве информационного развития и связи (МИРС), в новом учебном году ключевым направлением станет внедрение цифровых помощников учащегося и родителя. Работа будет проводиться совместно с региональным Минобрнауки. На основании данных о навыках и успехах обучающихся такие помощники будут давать рекомендации по выбору образовательной организации, кружков и секций, также ученики сами смогут устанавливать свои образовательные цели.

Кроме того, в школах было проведено анкетирование с последующим голосованием. По результатам был составлен рейтинг ответов учеников и родителей. Лидирующую позицию в нём занял счётчик оценок, который позволил бы видеть, какого количества баллов не хватает до положительной отметки по всем предметам. На основании запросов было решено ввести в ЭПОС эту новую функцию.

Напомним, с 6 ноября вход в систему для всех учащихся будет осуществляться только через данные Госуслуг. Авторизация позволит использовать один аккаунт для доступа к различным государственным сервисам, а не создавать отдельный для каждого. Если учётная запись ребёнка на Госуслугах уже имеется, её нужно будет связать с аккаунтом в ЭПОС.

Ежегодно Всероссийский конкурс «ПРОФ-IT» посещают представители федеральных ведомств, органов власти, ИТ-компаний и профильных сообществ. Целью его проведения является обмен опытом между регионами, выявление, распространение и поощрение лучших региональных практик в сфере использования ИКТ.





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