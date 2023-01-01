С 6 ноября вход в ЭПОС станет возможен только через Госуслуги В одном аккаунте можно будет иметь доступ к различным государственным сервисам Поделиться Твитнуть

С 6 ноября вход в Электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС) для всех учащихся будет осуществляться только через данные Госуслуг. Авторизация позволит использовать один аккаунт для доступа к различным государственным сервисам, а не создавать отдельный аккаунт для каждого.

После 6 ноября вход для тех, кто ранее не входил, будет осуществляться при условии полного совпадения данных ФИО и почты в Системе с данными на Госуслугах. После актуализации данных в Системе доступ будет предоставляться на следующий день. Информацию о почте можно будет уточнить у классного руководителя. Изменения в адрес электронной почты можно аналогично внести через классного руководителя.

Регистрация для детей любого возраста на портале Госуслуг носит рекомендательный характер. Дети младше 14 лет регистрируются не самостоятельно, учётную запись ребёнка создают родители в своём личном кабинете Госуслуг. Если ученик пользуется электронным дневником ЭПОС или планирует его использовать, то только через создание учётной записи на Госуслугах он сможет получить доступ к региональной системе.

Родителям и учащимся сейчас доступны разные функции в электронном дневнике. Например, только с ученической учётной записи можно отправлять выполненные домашние задания в электронном виде. Кроме того, ЭПОС интегрирован с учебным профилем Сферум. При необходимости проведения дистанционного урока или занятия по внеурочной деятельности ребёнку пригодится личная учетная запись.

Если у ребёнка не будет доступа к ЭД ЭПОС, то он не сможет пользоваться этими и другими функциями. У многих детей уже есть учётная запись на Госуслугах, но не у всех она связана с ЭПОС. Связку учётных записей стоит сделать через личный кабинет электронного дневника.

Чтобы сделать учётную запись для ребёнка на Госуслугах (для детей младше 14 лет через кабинет родителя, для детей старше 14 лет – отдельную), нужно передать классному руководителю ФИО ребенка (важно проверить написание сложных фамилий, имён и отчеств), а также адрес электронной почты ребёнка, используемый для входа в детскую учётную запись Госуслуг.

Система ЭПОС действует во всех школах Прикамья с 2020 года. В прошлом году к ней присоединились также все колледжи и техникумы.

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