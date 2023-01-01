Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея настаивает на возбуждении уголовного дела после наезда автомобиля на крыльцо здания собора Речь идёт о возмещении материального ущерба Пермской епархии РПЦ Поделиться Твитнуть

Фото: Юлия Тавризян

Прокуратура отменила отказ полиции в возбуждении уголовного дела по факту причинения материального ущерба в результате наезда автомобиля «Волга» на крыльцо Пермской государственной художественной галереи. О признании незаконным отказа возбудить уголовное дело по факту причинения ущерба зданию Спасо-Преображенского собора стало известно во время заседания суда по соответствующей жалобе директора галереи Юлии Тавризян.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 9 марта нынешнего года. Спасаясь от полиции, угонщик Алексей Вольхин врезался на угнанном автомобиле в гранитные ступени крыльца Спасо-Преображенского собора, бросил машину и пытался скрыться.

Директор галереи Юлия Тавризян рассказала «Новому компаньону», что сумма причинённого ущерба — 715 тыс. руб. — была установлена специализированными организациями в полном соответствии с юридическими процедурами, в присутствии представителей владельца здания — Пермской епархии. Поскольку галерея находится в здании на правах аренды и вскоре должна будет передать владельцу всё имущество по описи, необходимо максимально постараться взыскать ущерб. Кроме того, Юлия Тавризян призналась, что чувствует моральную ответственность перед епархией.

Как пояснил «Новому компаньону» юрист Владимир Куранов, представляющий интересы галереи, установленная сумма ущерба такова, что позволяет говорить о возбуждении уголовного дела. Полиция, по словам юриста, быстро сориентировалась по всем административным статьям, предъявленным Алексею Вольхину, однако уголовное дело по факту причинения ущерба возбуждать не торопится, следовательно, у галереи нет возможности требовать возмещения этого ущерба.

Сейчас, поскольку прокуратура уже второй раз признала отказ в возбуждении уголовного дела незаконным, материалы возвращены в полицию, и галерея снова будет настаивать на возбуждении дела.

«Кто именно будет признан потерпевшим и кто будет взыскивать ущерб — галерея или епархия, ещё не решено, но, пока мы в этом здании, мы должны сделать максимум возможного», — считает Владимир Куранов.

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