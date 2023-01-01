Максим Артамонов В Перми угнанный автомобиль на большой скорости врезался в крыльцо художественной галереи Происшествие случилось в ночь на 9 марта Поделиться Твитнуть

Фото: Юлия Тавризян

В Перми молодой угонщик автомобиля, скрываясь от полицейских, на большой скорости врезался в крыльцо Пермской художественной галереи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

В ведомстве рассказали, что в 03:30 житель Свердловского района сообщил в дежурную часть об угоне своей машины ГАЗ-3110. Экипаж ДПС начал поиски. Полицейские заметили угнанное авто, но водитель попытался скрыться на большой скорости.

Задержали злоумышленника в 04:05 в районе дома № 4 по Комсомольскому проспекту, когда водитель, не справившись с управлением, наехал на ступени здания художественной галереи.

Полицейские установили, что за рулём был ранее судимый 19-летний житель Пермского округа. Его доставили в отдел полиции и сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

В отношении пермяка составлены административные протоколы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление, и отказ водителя от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

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