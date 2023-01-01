Алёна Бронникова На пермской эспланаде приступили к установке главной новогодней ели Её монтаж начнётся уже завтра Поделиться Твитнуть

Новогодняя ель на эспланаде в 2022 году

Администрация Перми

В Перми на эспланаде началась подготовка к установке главного атрибута празднования Нового года. Об этом в соцсетях сообщает городская администрация.

Администрация Перми

По информации мэрии, к монтажу главной новогодней ели планируется приступить уже завтра, 1 ноября. Ранее стало известно, что в этом году на её установку потратят 3,5 млн руб. Подрядчиком является компания ООО «Ёлочкин» из Санкт-Петербурга. Согласно контакту, работы должны завершиться к 14 декабря. Демонтировать её планируется с 19 февраля по 8 марта.

Администрация Перми

К украшению города власти приступили ещё на прошлой неделе. Возле Органного зала установили арт-объект «Театральная люстра». Центр Перми в этом году планируется оформить новыми элементами: световыми фонтанами, зеркальной елью и масштабной декорацией «Царский стиль».

Ледовый городок на эспланаде в этом году будет оформлен по мотивам русских сказок. Всего построят девять горок, пять скульптур для фотографирования и покатушку «Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой…».

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