В мэрии Перми уточнили дату запуска ночных рейсов на трёх автобусных маршрутах Запуск планируется в ночь на 2 ноября Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

Первые ночные рейсы на трёх автобусных маршрутах в Перми, которые вводятся по просьбе сотрудников завода «Машиностроитель», состоятся в ночь на 2 ноября. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, первый дополнительный рейс маршрута № 18 от площади Дружбы отправится в 00:20 2 ноября. Также 2 ноября в 00:33 в дополнительный рейс от остановки «Вышка-2» отправится автобус № 36. А вот автобус № 77 отправится в первый ночной рейс от остановки «Улица Мильчакова» в 23:58 1 ноября.

Ранее в сообщении Гортранса говорилось, что все дополнительные рейсы вводятся с 1 ноября.

Ночные рейсы будут курсировать и в будни, и в выходные.

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