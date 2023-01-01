В Перми на трёх автобусных маршрутах вводятся поздние рейсы Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Начиная с 1 ноября на автобусных маршрутах №18, №36 и №77 в Перми будут добавлены дополнительные поздние рейсы. Они вводятся по просьбе сотрудников завода «Машиностроитель». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Последние автобусы перечисленных маршрутов будут отправляться с конечных остановок после полуночи: автобус № 18 – в 00:20 от площади Дружбы, №36 – от остановки «Вышка-2» в 00:33, №77 – от остановки «Улица Мильчакова» в 23:58. Рейсы вводятся как по будням, так и по выходным.

Также в соответствии с текущей дорожной обстановкой с 23 октября вносятся изменения в расписание отправлений на маршрутах №28, №29, №59, №70 и №1т. Пассажиров просят следить за графиками движения и быть внимательными.

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