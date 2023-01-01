Алёна Бронникова «Пермгорэлектротранс» готов заплатить за техобслуживание электробусов 45,6 млн рублей Контракт с подрядчиком будет заключён на два года Поделиться Твитнуть

Электробус

kamaz.livejournal.com

МУП «Пермгорэлектротранс» объявило о проведении конкурса на оказание услуг по техническому обслуживанию электробусов модели КамАЗ 6282-129-133. Информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 45,6 млн руб. Заявки принимаются до 7 ноября, победитель будет определён 10 ноября.

По условиям проекта контракта, исполнитель обязуется оказывать услуги в течение 24 месяцев от даты подписания документа. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен оказать услуги техобслуживания 16 электробусов. В течение всего периода действия контракта он также должен будет обеспечить периодическое и сезонное обслуживание, замену тормозных колодок и дисков, а также оказывать услуги по техподдержке и аудиту.

Напомним, в 2022 году Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электротранспорта. Из федерального бюджета выделено 759,5 млн руб на закупку электробусов и зарядных станций. Всего в Пермь поступят 16 электробусов.

В сентябре 2023 года в Мотовилихинском районе Перми начались работы по обустройству площадки для отстоя и зарядки электробусов в ЖК «Погода». Площадка будет находиться у остановки «Улица Сапфирная». Здесь разместятся три ультрабыстрые зарядные станции. С их помощью можно будет восполнить заряд батареи электрического автобуса за 15-20 минут. Новый маршрут № 81 планируется запустить с 27 ноября. Автобусы будут следовать до Перми II.

КамАЗ-6282 — российский низкопольный электробус, разработанный совместно НефАЗ и КамАЗ. Двухосный электробус оснащён пантографом для ультрабыстрой зарядки, двумя асинхронными электродвигателями, видеопанелями, комплексом видеокамер. Максимальная скорость — 70 км/ч. Имеется три двери для посадки и высадки пассажиров, в салоне установлено 33 сидячих места.

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