В Прикамье за неделю зарегистрировано более 15,8 тысячи случаев ОРВИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье за прошедшую неделю зарегистрировано 15 870 случаев ОРВИ. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, это соответствует показателю предыдущих семи дней, эпидемический порог среди населения не превышен.

По данным лабораторного мониторинга, в Прикамье циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

Ранее пресс-служба краевого минздрава сообщала, что на этой неделе в Перми в течение нескольких дней будут работать два мобильных пункта вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции.

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