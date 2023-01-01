Максим Артамонов В Перми на этой неделе будут работать два мобильных пункта вакцинации Пермяки могут привиться от гриппа и пневмококковой инфекции Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, на этой неделе в Перми в течение нескольких дней будут работать два мобильных пункта вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции — в ТРК «СПЕШИLOVE» и ТЦ «Знание».

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Для этого при себе надо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

Мобильный пункт в ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж) будет работать с 31 октября по 5 ноября с 11:00 до 17:00. В наличии есть вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.

В ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, пункт в здании ТЦ) можно сделать прививку с 31 октября по 3 ноября с 12:00 до 18:00. В наличии также есть вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.

В ведомстве отмечают, что вакцинация — наиболее эффективный метод защиты, который позволяет существенно снизить риски тяжёлого течения заболевания и возможных осложнений.

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