Алёна Бронникова Пермская служба спасения опубликовала фото с места происшествия на Мотовилихинском пруду В воскресенье там были обнаружены тела двух погибших мужчин Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ "Пермская городская служба спасения", группа "ВКонтакте"

МКУ «Пермская городская служба спасения» опубликовала фотографии с места поисков мужчин, тела которых был найдены 29 октября в Мотовилихинском пруду. Для проведения работ привлекались водолазы.

Фото: МКУ "Пермская городская служба спасения", группа "ВКонтакте"

«Рано утром на пульт оперативного дежурного поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения поступило сообщение о двух мужчинах, провалившихся в воду на Мотовилихинском пруду. При температуре воды всего 3 градуса летальный исход наступает менее чем через десять минут. Спасатели напоминают, что выход на лёд небезопасен», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в воскресенье на Мотовилихинском пруду спасатели извлекли из воды тела двоих мужчин 1979 и 2004 г.р. Причины происшествия не установлены. По данным некоторых СМИ, погибшие решили сократить дорогу через пруд и пошли по тонкому льду.

Следственный комитет Прикамья организовал проверку. Проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: МКУ "Пермская городская служба спасения", группа "ВКонтакте"

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