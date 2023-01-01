Алёна Бронникова Следком Прикамья устанавливает обстоятельства гибели мужчин в Мотовилихинском пруду В воскресенье их тела были найдены с признаками утопления Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный комитет Пермского края проводит проверку по факту гибели двоих мужчин, обнаруженных сегодня в Мотовилихинском пруду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости» днём 29 октября появилось видео очевидцев. По их данным, тела погибших были извлечены из воды спасателями. «Новый компаньон» обратился за комментарием в краевое ГУ МЧС. В ведомстве информацию подтвердили.

«К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве шести человек и двух единиц техники. От МЧС России силы и средства не привлекались. К сожалению, имеются погибшие», — прокомментировали в МЧС Прикамья.

По предварительным данным следствия, погибшими оказались мужчины 1979 и 2004 г.р. Сейчас сотрудники СКР завершили осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.





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