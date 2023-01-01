Максим Артамонов Глава СК Александр Бастрыкин ждёт доклад по факту выпавших из автобуса пассажиров в Перми Инцидент случился в Кировской районе Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину поручено доложить в центральный аппарат СК о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах происшествия в Перми, когда из маршрутного автобуса на проезжую часть выпали два пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Доклад о происшествии с пассажирами запросил глава СК Александр Бастрыкин.

Напомним, 26 октября в 18:20 на автодороге по ул. Светлогорской из пассажирского автобуса «Ивеко» выпали два пассажира — они получили различные травмы. Как установили в ГИБДД, водитель автобуса не учёл интенсивность движения и не выбрал безопасную скорость для движения. Чтобы предотвратить аварию, он применил экстренное торможение и выехал на полосу встречного движения.

После резкого манёвра открылась пассажирская дверь, и из салона на проезжую часть выпали два пассажира, в результате чего они получили травмы. В результате инцидента в больницу была доставлена 55-летняя пострадавшая. Ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации женщина отказалась

Полиция и следственный отдел по Кировскому району начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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