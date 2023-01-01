Выпавшая из маршрутки пассажирка отказалась от госпитализации ДТП произошло в Перми 26 октября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 26 октября в Перми произошло ДТП с участием общественного транспорта. Между остановками «Ул. Лядова» и «Стадион» из маршрутки 7т «Центральный рынок — м/р Новый Крым» выпали два пассажира. Об этом очевидцы сообщили в городских пабликах.

По их информации, в какой-то момент водитель автобуса начал тормозить и резко повернул влево, после манёвра неожиданно открылись задние двери, и два человека упали на проезжую часть. Один из них якобы попал под машину.

В ГИБДД об инциденте пока официально не сообщили.

В минздраве региона «Новому компаньону» рассказали, что после этого ДТП в больницу был доставлен только один человек. Это женщина 55 лет, ей оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.

В горадминистрации аварию комментировать не стали, отметив, что данная маршрутка работает по нерегулируемому тарифу.

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