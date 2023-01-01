В ГИБДД и следкоме выясняют, почему у пермской маршрутки на полном ходу открылись двери Два человека выпали на проезжую часть Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ГИБДД и следственном комитете сообщили, что проводят проверки по факту ДТП с автобусом «Ивеко», которое произошло 26 октября в Перми.

В ведомствах установлено, что в 18:20 на автодороге по ул. Светлогорской двигался маршрутный автобус под управлением водителя 1964 г.р. В районе дома № 10 он не учёл интенсивность движения и не выбрал безопасную скорость для движения. С целью предотвращения аварии водитель маршрутки применил экстренное торможение и выехал на полосу встречного движения.

После резкого манёвра открылась пассажирская дверь, и из салона на проезжую часть выпали два пассажира, в результате чего они получили травмы.

В полиции рассказали, что «устанавливают все обстоятельства происшествия», в следственном отделе по Кировскому району отметили, что начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Новому компаньону» в минздраве сообщили, что результате аварии в больницу была доставлена 55-летняя пострадавшая. Ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации женщина отказалась.

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