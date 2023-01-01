Максим Артамонов В Перми зафиксировано массовое травмирование сов Необычное явление уже окрестили «совопадом» Поделиться Твитнуть

Фото: Помощь диким животным "Лисичкин дом"

В Перми пользователи соцсетей сообщают о массовом падении и травмировании сов. Так, за последние две недели пострадало уже более 14 птиц, большинство из которых длиннохвостые неясыти. У пернатых, рассказали орнитологи, сейчас идут активные кочёвки через территорию города, который является недружественной средой для лесных птиц. Поэтому они травмируются, попадая в разные обстоятельства, в том числе сталкиваясь с окнами домов и стеклянными фасадами зданий.

Заместитель руководителя Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, организатор проекта «Птичья школа» Юлия Хохлова назвала «Новому компаньону» две основные причины «совопада».

«Во-первых, не везде есть те самые зелёные коридоры, по которым птицы могут безопасно перемещаться. Иногда им приходится делать остановки во дворах, на аллеях, в скверах, где деревья редки и проще быть замеченными. Во-вторых, в городе много врановых, особенно серых ворон, которые легко обнаруживают сов, поднимают шум и привлекают внимание людей. От повышенного внимания совы могут пугаться и на незнакомой местности летят укрыться в «безопасные места», которыми им могут казаться, в том числе, отражения в стеклянных и зеркальных поверхностях зданий. Птицы нередко стукаются о стекла, получая черепно-мозговые травмы и травмируя крылья. В таком виде их чаще всего и находят. Но могут быть столкновения и с другими конструкциями и поверхностями», — пояснила Юлия Хохлова.

Помощью травмированным птицам, в том числе совам, занимается благотворительная организация «Лисичкин терем». Свою деятельность она осуществляет за счёт пожертвований и личных средств. Организаторы отправляют птиц на рентген, а затем выхаживают.

Фото: Фото: Помощь диким животным "Лисичкин дом"

Напомним, в июле в Перми около торгового центра «Магнат» (набережная по ул. Монастырской, 2б) были обнаружены погибшие птицы — пёстрые дятлы. Пользователи соцсетей и СМИ опубликовали фотографии более 10 погибших птиц. При этом в течение дня их обнаруживали в разных районах города.

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