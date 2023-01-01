Максим Артамонов
Редкий случай: орнитологи прокомментировали массовую гибель пёстрых дятлов в Перми
Десятки птиц разбились о зеркально-стеклянные поверхности зданий во время миграции
В начале этой недели около торгового центра «Магнат» (набережная по ул. Монастырской, дом № 2Б) были обнаружены погибшие птицы — пёстрые дятлы. Пользователи соцсетей и СМИ опубликовали фотографии более 10 погибших птиц. При этом в течение дня их обнаруживали в разных районах города.
Как правило, гибели птиц в городской среде способствуют здания и сооружения с большим количеством остекления или зеркальных фасадов. Во время миграции видов такие объекты считаются опасными для птиц, которые не видят преграды в прозрачной поверхности.
Как рассказал «Новому компаньону» орнитолог Вадим Лапушкин, гибель птиц произошла от столкновения с зеркальными окнами голубого оттенка, когда отражение наиболее напоминает небо.
«Так же массово, например, гибли свиристели в конце марта — в апреле этого года при столкновении с только что поставленными панелями того же оттенка на лоджиях домов 83 и 87 по ул. Петропавловской. Сама групповая миграция дятлов — редкое явление. Скорее всего, такой механизм включается при перенаселённости угодий (вероятно, вывелось и выжило много молодых птиц из-за раннего тепла в этом году). Не исключается миграция свердловских или западносибирских птиц из регионов, охваченных лесными пожарами в мае, но тут нужны данные из тех мест», — пояснил специалист.
По словам заместителя руководителя Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, организатор проекта «Птичья школа» Юлии Хохловой, это очень необычная ситуация именно для дятлов.
«Мы лично не были на месте происшествия и не можем сказать, все ли птицы были дятлами и сколько их вообще там было. Но если их действительно больше 20 шт. и это всё большие пестрые дятлы, то загадка и то, что стало стимулом такой миграции в группе. Подобные случаи гибели птиц мелких и средних размеров (в том числе, гибели стай) при столкновении с зеркально-стеклянными фасадами строений уже были зафиксированы в Перми и других городах ранее», — рассказала Юлия Хохлова.
В то же время, она отметила, что само по себе образование стаи из такого числа особей — довольно редкое явление для большого пёстрого дятла.
«В литературе оно отмечено при инвазивном расселении вида, а факторы-триггеры (недостаточность кормовой базы на «родной» территории, гормональная реакция при увеличении плотности особей или др.) не определены однозначно», — пояснила Хохлова.
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