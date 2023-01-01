Максим Артамонов Редкий случай: орнитологи прокомментировали массовую гибель пёстрых дятлов в Перми Десятки птиц разбились о зеркально-стеклянные поверхности зданий во время миграции Поделиться Твитнуть

пёстрый дятел / фото: zoolandy.ru

В начале этой недели около торгового центра «Магнат» (набережная по ул. Монастырской, дом № 2Б) были обнаружены погибшие птицы — пёстрые дятлы. Пользователи соцсетей и СМИ опубликовали фотографии более 10 погибших птиц. При этом в течение дня их обнаруживали в разных районах города.

Как правило, гибели птиц в городской среде способствуют здания и сооружения с большим количеством остекления или зеркальных фасадов. Во время миграции видов такие объекты считаются опасными для птиц, которые не видят преграды в прозрачной поверхности.

Как рассказал «Новому компаньону» орнитолог Вадим Лапушкин, гибель птиц произошла от столкновения с зеркальными окнами голубого оттенка, когда отражение наиболее напоминает небо.

«Так же массово, например, гибли свиристели в конце марта — в апреле этого года при столкновении с только что поставленными панелями того же оттенка на лоджиях домов 83 и 87 по ул. Петропавловской. Сама групповая миграция дятлов — редкое явление. Скорее всего, такой механизм включается при перенаселённости угодий (вероятно, вывелось и выжило много молодых птиц из-за раннего тепла в этом году). Не исключается миграция свердловских или западносибирских птиц из регионов, охваченных лесными пожарами в мае, но тут нужны данные из тех мест», — пояснил специалист.

Фото: ИА "Текст"

По словам заместителя руководителя Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, организатор проекта «Птичья школа» Юлии Хохловой, это очень необычная ситуация именно для дятлов.

«Мы лично не были на месте происшествия и не можем сказать, все ли птицы были дятлами и сколько их вообще там было. Но если их действительно больше 20 шт. и это всё большие пестрые дятлы, то загадка и то, что стало стимулом такой миграции в группе. Подобные случаи гибели птиц мелких и средних размеров (в том числе, гибели стай) при столкновении с зеркально-стеклянными фасадами строений уже были зафиксированы в Перми и других городах ранее», — рассказала Юлия Хохлова.

В то же время, она отметила, что само по себе образование стаи из такого числа особей — довольно редкое явление для большого пёстрого дятла.

«В литературе оно отмечено при инвазивном расселении вида, а факторы-триггеры (недостаточность кормовой базы на «родной» территории, гормональная реакция при увеличении плотности особей или др.) не определены однозначно», — пояснила Хохлова.

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