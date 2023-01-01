Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Дягилев+» пройдёт в Перми с 24 по 27 декабря Ожидается повторный показ «Персефоны» Стравинского Поделиться Твитнуть

Стали известны даты проведения рождественского мини-фестиваля «Дягилев+» (18+). Он пройдёт с 24 по 27 декабря на нескольких площадках в Перми.

Первоначально предполагалось, что фестиваль продлится три дня. Дополнительный день, по одной из версий, понадобился для того, чтобы организовать повторный показ оперы Стравинского «Персефона» (18+). Спектакль был выдвинут на Национальную театральную премию «Золотая маска» в пяти номинациях, и необходимо организовать его просмотр для жюри премии.

Кроме того, пермяки по-прежнему надеются посмотреть спектакль-оммаж Курту Вайлю Youkali (18+), который предполагался к показу на летнем Дягилевском фестивале, но не вошёл в его программу.

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