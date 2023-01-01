Алёна Бронникова Инвестпроект Краснокамского производителя картона получил статус приоритетного ООО «Кама» планирует модернизировать объекты ЛПК Поделиться Твитнуть

Министерство промышленности и торговли Пермского края одобрило заявку Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината «Кама» на реализацию инвестиционного проекта. Соответствующий документ опубликован 20 октября на сайте ведомства.

«Приказываю отобрать заявку ООО "Кама" от 4 октября 2023 года на включение инвестиционного проекта "Модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО "Кама" в перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса», — сообщается в документе с подписью главы краевого минпромторга Алексея Чибисова.

Проект планируется реализовать на участках в девяти лесничествах: Горнозаводском, Добрянском, Кизеловском, Кишертском, Кудымкарском, Соликамском, Чусовском, Юрлинском и Юсьвинском. Общая площадь — 263 га, расчётная лесосека — 365,16 тыс. куб. м.

ЦБК «Кама» действует с 1936 года, ООО зарегистрировано в 2016 году. В январе 2023 года за 36 млрд руб. завод приобрёл совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин.

ООО «Кама» является производителем бумаги и картона. В апреле 2021 года предприятие запустило производство первого в России мелованного картона. На данный момент оно является единственным в стране производителем этой продукции.





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