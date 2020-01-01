В Пермском крае произвели первый в России мелованный картон Проект реализован на площадях Краснокамского ЦБК Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

ООО "Кама картон" запустило на базе ООО "Целлюлозно-бумажный комбинат "Кама" (г. Краснокамск Пермского края) производство мелованного картона стоимостью более 21 млрд рублей. Об этом сообщили в группе компаний "Кама".

Это первый в России импортозамещающий проект по созданию производства мелованного коробочного картона. Сырьем для его производства станет древесина лиственных пород.

В сообщении отмечается, что после выхода на проектную мощность в 2023 году объем производства составит 220 тыс. тонн в год, что позволит импортозаместить до половины объема российского рынка мелованного коробочного картона.

ЦБК "Кама" и "Кама картон" принадлежат банку "Открытие". Компания "Кама картон" создана в июле 2016 года для реализации инвестпроекта по строительству производства мелованного картона (используется в производстве коробочного картона).

Ввести новое производство в эксплуатацию предполагалось в третьем квартале 2019 года, позже срок запуска был перенесен на второй квартал 2020 года. Источники «Нового компаньона» в отрасли связывают перенос запуска нового производства и с этой даты с эпидемиологической ситуацией. Из-за антиковидных ограничений иностранные специалисты, занимавшиеся пусконаладочными работами, покинули регион. В результате работы на предприятии начались только осенью прошлого года.





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