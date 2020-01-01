Мария Сыропятова ЦБК «Кама» запускает производство мелованного коробочного картона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как пояснили в краевом минэке, в ближайшее время планируется провести тестовый пуск первой очереди производственной линии. Он состоится в древесно-подготовительном производстве (ДПП-2) и цехе белёной химико-термомеханической массы (БХТММ-2).

Ранее плановым сроком ввода в эксплуатацию назывался второй квартал 2020 года. Источники «Нового компаньона» в отрасли связывают перенос запуска нового производства с эпидемиологической ситуацией. Из-за антиковидных ограничений иностранные специалисты, занимавшиеся пусконаладочными работами, покинули регион. В результате работы на предприятии начались только осенью прошлого года.

Напомним, создание нового производства в Краснокамске ведётся в рамках реализации импортозамещающего инвестиционного проекта «Производство мелованного коробочного картона». После выхода на проектную мощность объём производства составит 220 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию новых мощностей предполагает создание 350 рабочих мест. Общие инвестиции составили 20 млрд руб.

По данным «Спарк-Интерфакс», выручка ООО ЦБК «Кама» в 2019 году составила 3,7 млрд руб., чистый убыток — 733,7 млн руб.

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