Алёна Бронникова Пермский «Колизей» намерен взыскать с владельца кинотеатра 3 млн рублей Требования связаны с эксплуатационными платежами Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермская компания ООО «Деловой центр «Колизей» обратилась в суд с иском к ООО «Кинодом», владельцу кинотеатра в ТРК «Колизей Синема». Согласно информации, размещённой в картотеке суда, заявление поступило 18 октября.

Сумма исковых требований составляет 3,04 млн руб. Как рассказали «Коммерсантъ-Прикамье» в ООО «Кинодом», иск связан с объёмом эксплуатационных платежей за помещения в ТРК.

На данный момент заявление не принято к производству. Дело рассматривает судья Юлия Корлякова.

ООО «ДЦ «Колизей» является управляющей компанией ТРК «Колизей Синема». По данным checko.ru, было зарегистрировано в 2014 году. Генеральный директор и один из учредителей — Марина Медведева, руководитель 19 организаций. Основной вид деятельности — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «Кинодом» входит в структуру бизнесмена Александра Флегинского, владельцу помещений кинотеатров в «Кристалле» и «Колизее». Их арендовала федеральная сеть «Синема Парк», которая в начале этого года заявила о завершении работы кинотеатров.

Здание «Кристалла» приобрели краевые власти для создания в нём регионального молодёжного центра. Сделка была зарегистрирована в октябре. Помещения кинозалов в «Колизее» пустуют.

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