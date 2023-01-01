Максим Артамонов Замглавы Дзержинского района Перми подал апелляцию на приговор Николая Ракинцева признали виновным в превышении должностных полномочий Поделиться Твитнуть

Николай Ракинцев

properm.ru

Защита первого заместителя главы администрации Дзержинского района Николая Ракинцева подала апелляционные жалобы на решение суда по обвинению в превышении должностных полномочий. Документы будут переданы для рассмотрения в Пермский краевой суд сегодня. Об этом сообщает издание Properm.ru.

Дзержинский районный суд Перми 25 сентября признал Николая Ракинцева виновным в превышении должностных полномочий, назначив ему наказание в виде лишения права занимать руководящие должности на госслужбе и в администрации сроком до четырёх с половиной лет.

Чиновника задержали в рабочем кабинете 15 декабря прошлого года. После этого ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, в 2022 году Николай Ракинцев нарушил требования порядка предоставления субсидий, дав подчинённому указание исключить из муниципальной программы формирования современной городской среды заявку на получение субсидии для благоустройства территории от жильцов дома по ул. Подлесной, 17, несмотря на то, что ранее комиссия Дзержинского района приняла решение одобрить заявку. Вместо этого в список был внесён двор дома по ул. Куфонина, 14.

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