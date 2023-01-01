Кудымкар, Суксун и Чусовой приняли решения о дополнительном налоговом нормативе Поделиться Твитнуть

Думы Кудымкарского, Суксунского и Чусовского округов Прикамья приняли решения о замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

В законе Пермского края о бюджетном процессе предусмотрена такая возможность. По мнению депутатов, это мера усилит местные бюджеты с помощью увеличения эффективности собираемости налогов.

В то же время дотации, которые получит муниципалитет по дополнительному нормативу отчисления НДФЛ сверх расчётного объёма, краевой бюджет забирать не будет.

Напомним, ранее такие решения приняли депутаты Лысьвы и Краснокамска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.