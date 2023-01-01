Максим Артамонов В Лысьве вместо краевых дотаций в бюджет будут поступать дополнительные налоги Аналогичное решение приняли депутаты Краснокамска Поделиться Твитнуть

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По решению депутатов Лысьвенской думы была одобрена замена дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

В законе Пермского края о бюджетном процессе предусмотрена такая возможность. По мнению депутатов, это мера поможет усиливать местные бюджеты с помощью увеличения эффективности собираемости налогов.

В то же время, дотации, которые получит муниципалитет по дополнительному нормативу отчисления НДФЛ сверх расчётного объёма, не будет забирать краевой бюджет. Таким образом, за счёт замены дотации будут увеличены доходы бюджета Лысьвенского городского округа. Предполагается, что в 2024 году казна Лысьвы получит дополнительно более 5 млн руб.

По такому же пути пошли и депутаты Краснокамской думы, принявшие недавно подобное решение.

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