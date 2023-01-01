Следователи попросят суд арестовать подозреваемого в нападении на женщин в Перми Поделиться Твитнуть

СУ СКР Пермскому краю намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного в Перми жителя Свердловской области, подозреваемого в преступлении против половой свободы, меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В следкоме рассказали, что расследуют уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). Потерпевшей по делу проходит 18-летняя жительница Индустриального района Перми.

Установлено, что 15 октября 2023 года возле одного из домов по пр. Декабристов мужчина напал на 18-летнюю девушку и, угрожая убийством, попытался совершить в отношении потерпевшей «иные действия сексуального характера». Отмечается, что преступление не было доведено до конца, услышавший крики потерпевшей местный житель потребовал от нападавшего отпустить её. Преступник скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан в ночь на 21 октября. Им является ранее судимый за особо тяжкое преступление житель Свердловской области 1978 г. р. В настоящее время подозреваемый допрошен.

Расследование уголовное дела продолжается.

Ранее СМИ писали, что маньяк с 7 по 15 октября напал как минимум на трёх молодых женщин в м/р Ераничи.

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