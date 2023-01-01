Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фильмы «Флаэртианы» покажут в Третьяковской галерее Пермь активно участвует в работе главного музея русского искусства Поделиться Твитнуть

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

С 26 по 29 октября в пяти городах России пройдёт «Флаэртиана в городе» — показы избранных фильмов фестиваля «Флаэртиана» на необычных городских площадках. Кроме Перми, показы пройдут в Третьяковской галерее в Москве, в центрах современного искусства «Рельсы» в Твери и «Смена» в Казани, а также в кинотеатре «Знамя» в Челябинске.

В программу фильмов в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи вошли картины «Кармен, или история несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране» (18 +), «Каф» (16 +), «Таня. Лето. Зима» (16 +), «Отцы» (18 +) и «Сцена за сценой» (16 +). Это истории о цирковых артистах в Германии и России, тайном сестринстве в Ливане, буднях охотницы из Сибири и семье, которая организует свой кинофестиваль в деревне.

Фильмы «Таня. Лето. Зима» и «Отцы» представят режиссёры — соответственно, Александр Авилов и Юрий Мокиенко.

В те же даты «Флаэртиана в городе» пройдёт и в Перми. Показы состоятся в студии «ЗападВосток», киноцентре «Премьер», театре «Кто» и арт-резиденции «Сфера». Все площадки подобраны так, чтобы дополнять зрительское впечатление при просмотре.

XXIII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» прошёл в Перми 15 — 21 сентября.

Напомним, в настоящее время в Третьяковской галерее проходит выставка произведений искусства из коллекции Пермской художественной галереи. На открытии выставки выступал хор Пермского театра оперы и балета Parma Voices и исполнительница коми-пермяцких народных песен Дарья Калина.

В ближайшее время Пермская художественная галерея примет участие в ещё одной выставке в Третьяковской галерее: иконостас из усыпальницы Каменских станет одним из центральных экспонатов большой выставки Николая Рериха.

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