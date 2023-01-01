Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Семейная история В Пермской художественной галерее открылась выставка о купцах Каменских Поделиться Твитнуть

Помнится, в 1970—1980-е годы среди студентов Пермского университета была традиция, почти культ: паломничество к полуразрушенному домику возле Пятой медсанчасти на ул. Большевистской — бывшей часовне, стены которой были украшены майоликовыми панно. Ходили слухи, что это работа Николая Рериха, и студенты, устраивая небольшие пикники возле этих стен, сострадали Богородице, через глаз которой был пропущен электрический кабель.

Ольга Шур

Уже тогда звучало название «усыпальница Каменских», которое сохранило главное — имя Каменских, которое сегодня снова справедливо возвеличено. Восстановлено здание церкви-усыпальницы, возрождён Успенский женский монастырь, а гимназия, расположенная по соседству, носит имя братьев Каменских.

Что за братья, что это вообще за семья, какова её роль в истории Перми и России и какова судьба наследия, рассказывает большая выставка-исследование «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские», открывшаяся в Пермской художественной галерее 27 апреля.

Это сюжетная выставка, её залы — главы исторического романа, рассказывающего о судьбе большой семьи, исторический путь которой обещал быть долгим и славным, но был прерван Октябрьским переворотом.

Первый зал рассказывает о начале деятельности братьев Фёдора Кузьмича и Григория Кузьмича Каменских — их большие фотопортреты встречают всех посетителей. Бывшие крепостные крестьяне, после отмены крепостного права они начали торговать извозом, поэтому зал украшен расписными дугами с колокольчиками — символом русской торговой дороги. Разбогатев, братья основали пароходство — освоили самый современный по тем временам транспортно-логистический метод.

Замечательное историческое фото пермской пристани времён Каменских, очень качественное, несмотря на большой формат, здесь же, на стене первого зала. Рассматривать его, пытаясь сопоставить исторический пейзаж с нынешним, — особое удовольствие.

Самый пышный и впечатляющий — второй зал, рассказывающий об Успенском монастыре и его храмах. Здесь практически все экспонаты выставляются впервые, и все они — шедевры живописи и ювелирного искусства эпохи модерна. Главный экспонат — конечно, легендарный рериховский иконостас из той самой церкви-усыпальницы в честь иконы Казанской Божьей Матери, построенной сыном Григория Каменского Иваном, но основное количество икон и церковной утвари происходят из другой церкви — большого многоглавого храма с высокой колокольней, который тоже находился на территории Успенского монастыря.

Монастырь был ликвидирован в 1920 году. Это был первый ликвидированный монастырь в Прикамье; тогда ещё вандализм не был поставлен на поток и собралась солидная комиссия, в которую входили первый директор художественной галереи Александр Сыропятов и виднейший иконописец начала ХХ века Алексей Вашуров, автор некоторых икон из коллекции Каменских. Решено было в большой церкви устроить городской театр (в экспозиции показан его проект — «синька», на которой обозначены зрительный зал, сцена, вестибюль и даже курительная комната), а в маленькой — музей церковного искусства. И музей был открыт! И проработал целых три года… Правда, в монастыре открыли к тому времени детский дом, и беспризорники повадились лазить в неохраняемый по ночам музей, устраивать там погромы. После неоднократных милицейских рапортов музей был закрыт, экспонаты розданы по разным коллекциям, большой храм разобран на кирпичи, а маленький чудом уцелел вместе с майоликовыми панно, авторство которых так и не установлено достоверно.

Из многочисленных храмов и школ, открытых Каменскими в Перми, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, сохранилось далеко не всё, но кое-что всё же стоит, например, храм Симеона Верхотурского или Мариинская гимназия. Плачевна и судьба жилых домов семейства: всем памятна трагедия в Суксуне, когда пожар уничтожил сказочный теремок — одну из дач пароходчиков. Вторая дача — «ропетовский» узорчатый домик — была в Нижней Курье и тоже не сохранилась.

В контексте благотворительности возникает ещё один важный персонаж — Наталья Бахарева, сестра Фёдора и Григория Каменских. Имя её мужа до сих пор носит пермский микрорайон, в котором стоит восстановленный монастырь, открытый рано овдовевшей Натальей Кузьминичной.

Особый сюжет — судьба художника Алексея Зеленина, сироты, которого братья Каменские выучили аж в Париже и который стал виднейшим представителем художественного модерна в Перми, автором часовни и ограды на месте заточения боярина Михаила Романова в Ныробе. Если бы не участие Каменских, этого художника просто не существовало бы.

Самый детективный сюжет выставочного «романа» — история нижегородской ветви Каменских: в Нижний переехал сын Фёдора Кузьмича Михаил, который выстроил большой особняк в неоклассическом стиле. В 1973 году в особняке был обнаружен клад — роскошная коллекция из более чем 600 предметов из стекла и фарфора, и небольшая часть этого клада — 55 предметов — впервые в Перми показана на выставке в галерее.

Финал истории печален… У Каменских остались наследники, так, правнучка Фёдора Каменского Елена всю жизнь — аж до своих 90 лет — проработала в Третьяковской галерее; однако значение семьи, конечно, было уничтожено, как и многое из её наследия. В экспозиции в галерее этот печальный финал символизирует «Распятие» работы Михаила Нестерова — ещё одно «выжившее» произведение из Успенского монастыря, показанное в последнем зале выставки.

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