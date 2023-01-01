Максим Артамонов В Перми суд оставил отказал в удовлетворении жалобы главе краевого Управления автомобильных дорог Андрей Угольков пытался оспорить действия сотрудников ФСБ при обыске Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляции главе КГАУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Андрею Уголькову по ст. 125 УПК РФ (действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство) на решение Ленинского районного суда.

В своей жалобе чиновник утверждал о нарушении его прав при проведении оперативно-розыскных мероприятий со стороны ФСБ, в ходе которых ему незаконно связывали руки и не допускали адвоката, а сейчас в СИЗО не предоставляют медпомощь.

Напомним, Андрея Уголькова арестовали в начале июля. В Управлении автомобильных дорог и транспорта сотрудники ФСБ провели обыски. Они изымали документы и видеозаписи с камер наблюдения. Уголькова подозревают в получении взятки 15 млн руб. Свою вину он не признаёт.

Андрей Угольков возглавил управление с 14 ноября 2022 года, а с августа исполнял обязанности начальника. До этого Угольков был заместителем руководителя УАДиТ, а ранее возглавлял МКУ «Благоустройство Свердловского района». После ареста чиновника ведомство возглавил его заместитель - Михаил Якушев.

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