Управление автомобильных дорог Пермского края возглавит Михаил Якушев Прежний руководитель учреждения арестован по подозрению в крупной взятке Поделиться Твитнуть

Управление автомобильных дорог Пермского края / фото: photobuildings.com

Исполняющим обязанности начальника ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» в ближайшее время официально назначат заместителя руководителя учреждения Михаила Якушева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник среди подрядных организаций региона.

Михаил Сергеевич Якушев имеет высшее образование, в 2004 году он окончил Пермский государственный университет по специальности «Экономическая теория». Работает в управлении последние десять лет. В 2011-2012 годах возглавлял МКУ «Пермблагоустройство», до назначения на эту должность работал в управлении автомобильных дорог Пермского края начальником отдела содержания дорожных объектов.

Напомним, действующего начальника управления Андрея Уголькова на прошлой неделе арестовали. Он подозревается в получении взятки 15 млн руб. Вину Угольков не признаёт. Меру пресечения будет обжаловать.

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