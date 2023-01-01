Максим Артамонов Глава краевого управления автомобильных дорог Андрей Угольков обжаловал свой арест Чиновника подозревают в коррупции Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба от стороны защиты начальника КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Андрея Уголькова, который был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Адвокат оспаривает постановление Свердловского районного суда об избрании в отношении Уголькова меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалобу 11 июля в 17:30 рассмотрит судья Юрий Воронов.

Напомним, Угольков проходит подозреваемым по уголовному делу о получении взятки 15 млн руб. от одного из подрядчиков строительства крупных объектов. Чиновника задержали и заключили под стражу. Свою вину он не признаёт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.