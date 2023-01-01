Максим Артамонов В Перми аквапарк могут разместить на месте картодрома в Камской долине Картодром переедет на шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

На сегодняшнем заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты рассмотрели вопрос о безвозмездной передаче земельных участков из муниципальной в краевую собственность. С докладом по этой теме выступил начальник департамента имущественных отношений Александр Хаткевич.

Как рассказал чиновник, проект решения предполагает передачу в безвозмездное пользование Центру спортивной подготовки Пермского края пяти земельных участков общей площадью 16 га на шоссе Космонавтов, 419 в Индустриальном районе. Эту территорию планируется использовать для строительства картодрома с трассой в 1,3 км. На земельных участках также предполагается сделать парк-стоянку на 250 человек, трибуны на 450 зрителей и другие объекты.

На комитете выступила также министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова рассказала, что расположенный сейчас картодром в Камской долине не отвечает необходимым требованиям.

Среди недостатков она отметила отсутствие инфраструктуры, изношенность асфальтового покрытия, неудобное месторасположение с точки зрения доступности и загруженности Камского моста, непосредственную близость жилых домов, жители которых жалуются на шум, и недостаток места для расположения инфраструктуры под действующие требования проведения соревнований по автоспорту. Кроме того, нет возможности организовать нормальное водоснабжение и канализацию, не хватает площадей под трибуны для зрителей, автотранспорт и для соответствующей всем нормативам длины и ширины трассы, отметила чиновница.

По словам Ведерниковой картодром будет строиться в два этапа, а уже после переноса участок в Камской долине планируется использовать для комплексного развития территории. В частности, для строительства жилья, улично-дорожной сети и социальной инфраструктуры — детский сад за счёт инвестора.

При этом инвестор сначала обязан перенести картодром, а уже после этого начать освоение освободившегося участка. Новый картодром будет рассчитан не только на российские соревнования, но и мировые.

Из презентации Ларисы Ведерниковой

Согласно предварительной схеме размещения, на новом участке планируется сделать трассу (1), трибуну для зрителей (2) и парковку (3), паддок и парк-стоянку (4), а также сооружение для хранения топлива, моторов и резины (5). Новый картодром будет рассчитан не только на российские соревнования, но и мировые.

Из презентации Ларисы Ведерниковой

Министр добавила, что прорабатывается и возможность возведения в Камской долине аквапарка. В связи с этим у депутата Арсена Болквадзе возник вопрос. Он поинтересовался, рассматривались ли другие площадки для аквапарка. Например, на улице Калинина, где планировалось построить инфекционную больницу. По мнению депутата, этот участок лучше с точки зрения логистики: там удобный съезд с трассы, и нет такого большого трафика автомобилей, как в Камской долине.

Ведерникова пояснила, что всё зависит от возможностей техприсоеденения, и сейчас чиновники просчитывают «экономику».

В итоге депутаты одобрили проект решения и рекомендовали его к рассмотрению на пленарном заседании Пермской городской думы 24 октября. «За» проголосовали пять членов комитета, один воздержался.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что городская администрация намерена безвозмездно передать в собственность края пять земельных участков на ш. Космонавтов, 419. Проект внёс в гордуму глава Перми Эдуард Соснин.

Картодром появился в Камской долине 20 лет назад по ул. Спешилова, 90. Его площадь составляет 6,19 га. Весной 2021 года картодром передан в собственность Пермского края. До этого объект числился на балансе спортивной школы олимпийского резерва «Старт» и ежегодно требовал больших финансовых вложений. Однако так как в спортшколе не было направлений по техническим видам спорта, было принято решение отказаться от объекта.

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