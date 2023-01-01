Общежитие «Мотовилихинских заводов» продали за 51,3 млн рублей Имущество купила жительница Ульяновска Поделиться Твитнуть

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже помещений в общежитии предприятия (ул. Николая Быстрых, 5, здание 1983 года постройки). Речь идёт о ряде жилых помещений с 4 по 9 этаж и нежилых помещений на первом этаже, а также о земельном участке. Приобрела лот за 51,3 млн руб. стала ИП Анна Шубина из Ульяновска. Данные размещены на ЕФРСБ.

Торги стартовали 11 сентября. Начальная цена продажи лота составляла 71 млн 190 тыс. руб. Срок действия публичного предложения — до момента снижения начальной цены продажи имущества до 50% (35 млн 595 тыс. руб.) действовал бы с 16 по 20 октября 2023 года.

Напомним, помещения по ул. Николая Быстрых, 5 дважды выставлялись на торги, но дважды были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Предприниматель Анна Шубина является учредителем ООО «Северный дворик» (Нижний Новгород), занимающегося эксплуатацией жилфонда за вознаграждение или на договорной основе.

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