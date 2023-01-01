«Мотовилихинские заводы» могут продать помещения в пермском общежитии за полцены Поделиться Твитнуть

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о проведении открытых электронных торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы». Информация появилась на ЕФРСБ.

Речь идёт о ряде жилых помещений с 4 по 9 этаж и нежилых помещений на первом этаже в пермском общежитии 1983 года постройки по ул. Николая Быстрых, 5, недалеко от УДС «Молот», и доли земельного участка под зданием.

Торги стартовали 11 сентября. Начальная цена продажи лота составляет 71 млн 190 тыс. руб. Срок действия публичного предложения — до момента снижения начальной цены продажи имущества до 50%. Величина снижения — 10%. Срок, по истечении которого цена снижается, — пять рабочих дней.

Минимальная цена продажи имущества 35 млн 595 тыс. руб. будет действовать с 16 по 20 октября 2023 года.

Напомним, помещения по ул. Николая Быстрых, 5 дважды выставлялись на торги, но они дважды были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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