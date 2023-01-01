«Мотовилихинские заводы» не смогли продать помещения в пермском общежитии за 71 млн рублей Поделиться Твитнуть

Открытый аукцион по реализации имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» — части жилых и нежилых помещений в пермском девятиэтажном общежитии 1983 года постройки по ул. Николая Быстрых, 5 (недалеко от УДС «Молот») и доли земельного участка под ним, признан несостоявшимся. Причина — отсутствие заявок. Информация об этом появилась на ЕФРСБ.

Имущество оценивалось в 71,19 млн руб. Это был уже повторный аукцион. На первом имущество выставлялось за 79 млн руб., торги не состоялись по той же причине.

Ранее сообщалось, что «Мотовилихинские заводы» выручили от продажи трансформаторной подстанции более 226 тыс. руб.

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