Олег Антонов «Мотовилихинские заводы» выручили от продажи трансформаторной подстанции более 226 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о заключении 19 июля договора купли-продажи недвижимого имущества — одноэтажного нежилого здания трансформаторной подстанции, принадлежавшей предприятию, с победителем торгов посредством публичного предложения Антоном Воронцовым.

Как сообщается, на ЕФРСБ, имущество приобретено физическим лицом за 226 810 руб.

В документации сказано, что подстанция имеет общую площадь 29,8 кв. м и расположена в Мотовилихинском районе Перми по ул. Спортивной, 1.

«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Андрей Берсенев 30 июня объявил о проведении торгов по продаже основного имущества предприятия посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса. Начальная цена лота составляет 8,533 млрд руб. Торги проводятся с 7 июля по 12 сентября 2023 года. Каждые три рабочих дня цена снижается на 10%. К последнему периоду, с 8 по 12 сентября, стоимость лота упадёт до 853 млн руб.

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