Максим Артамонов В Пермь поступила последняя партия новых учебников истории Поделиться Твитнуть

Фото: министерство образования Архангельской области

Члены комитета по социальной политике Пермской городской думы обсудили укомплектованность школ новыми учебникам, в том числе по истории России. По словам и.о. начальника департамента образования Перми Ольги Ершовой, сейчас все школы Перми располагают учебниками в полном объёме.

Вопрос чиновнице по учебной литературе задала депутат Татьяна Шестакова, к которой поступали жалобы от родителей.

«Могу с полной уверенностью сказать, что все школы Перми укомплектованы учебниками. Кроме того, на прошлой неделе в рамках государственного заказа мы получили последнюю партию новых учебников истории. В каждой школе библиотечный фонд соответствует тому, чтобы реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт с учётом обновления учебников», — пояснила Ершова.

При этом чиновница признала, что «есть индивидуальные случаи, когда мы видим, что учебник не в том нормативном состоянии, в котором должен быть».

Финансирование приобретения учебной литературы осуществляется либо в рамках госзаказа, и здесь городским властям помогает край, либо за счёт собственных средств школы, рассказала Ершова, добавив, что «исключена практика отсутствия у ребёнка учебника».

«Очень много говорилось на августовском совещании по учебнику истории. Это очень важный предмет. У нас сегодня город полностью получил учебники по истории для учеников?» — поинтересовалась председатель комитета Наталья Рослякова.

Ольга Ершова подтвердила, что в каждом классе выданы учебники по всеобщей истории и истории России.

Напомним, в августе министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что к новому учебному году было закуплено 685 380 учебников, в том числе по истории России, для школ Прикамья на общую сумму 426 млн руб. На эти деньги закуплены учебники для школьников с 1-го по 5-й классы, для учеников 10-11 классов и учебники для школ-новостроек.

Новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10- и 11-х классов были введены с 1 сентября во всех российских школах. В их написании участвовал помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

В книге есть отдельная глава, посвящённая СВО, под названием «Россия сегодня. Специальная военная операция». В ней рассказывается об отношениях России с Западом в XXI веке, «давлении на Россию со стороны США», «возрождении нацизма» и «фальсификации истории». Авторы учебника утверждают, что спецоперация «сплотила наше общество», вызвав «культ гордости за бойцов СВО», в то время как другая воюющая сторона, по утверждениям авторов, «использует своих граждан как живой щит».

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