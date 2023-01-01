Максим Артамонов На Пермский край надвигается холодный фронт Вечером 17 октября на юго-западе региона ожидается штормовой ветер Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Сегодня поздним вечером холодный и штормовой циклон придёт в юго-западные районы Пермского края. Сейчас он движется из Татарстана, Чувашии и других регионов к западу от Прикамья. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Как отмечают синоптики, уже по состоянию на 14:00 была отмечены порывы ветра до 26 м/с в Алатыре, и это явно не максимальное значение на сегодняшний день.

Ожидается, что холодный фронт в юго-западных районов Прикамья принесёт порывы ветра до 18 метров в секунду. Однако без осадков.

Напомним, 16 октября максимальная температура в Перми составила +16,5˚, это на 1,3˚ выше прежнего суточного рекорда тепла. Это уже 12-й рекорд тепла в нынешнем году. По два рекорда отмечено в марте и апреле, три — в мае, по одному в июле и августе, два — в сентябре.

В Пермском крае на пяти метеостанциях дневной максимум температуры оказался выше +17˚. Это Кунгур, Оса, Ножовка, Чернушка и Чайковский. В Осе температура воздуха приблизилась к +18˚ (+17,7˚).

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