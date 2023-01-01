16 октября в Перми установлен 12-ый в году температурный рекорд Из-за дождей приток воды в Камское водохранилище увеличился на 20% Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Максимальная температура воздуха в Перми 16 октября составила +16,5˚, это на 1,3˚ выше прежнего суточного рекорда тепла. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Это уже 12-й рекорд тепла в нынешнем году. По два рекорда отмечено в марте и апреле, три — в мае, по одному в июле и августе, два — в сентябре.

В Пермском крае на пяти метеостанциях дневной максимум температуры оказался выше +17˚. Это Кунгур, Оса, Ножовка, Чернушка и Чайковский. В Осе температура воздуха прилизалась к +18 (+17,7˚).

Во вторник, 17 октября, температура воздуха в Перми опять может установить рекорд, то есть превысить +15,4˚, хотя, по прогнозам синоптиков, в краевом центре будет на 1-2˚ холоднее.

Что касается осадков, после дождей, которые начались в Прикамье с 12 октября, приток воды в Камское водохранилище начал расти и увеличился на 20%. По прогнозам в ближайшие дни он еще возрастет и довольно существенно.

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