Максим Артамонов В горах Непала спасатели пока не смогли извлечь тело пермской альпинистки Надежды Оленёвой Спортсменка погибла в конце прошлой недели Поделиться Твитнуть

Как сообщает издание The Himalayan Times, спасателям не удалось извлечь тело российской альпинистки Надежды Оленёвой, которая погибла на горе Дхаулагири.

По словам Исвари Пауделя, управляющего директора туристической компании Himalayan Guides («Гималайские гиды»), принимавшей участие в организации восхождения, утром 17 октября группа спасателей вылетела в высокогорный лагерь Дхаулагири, чтобы найти тело альпинистки.

«Команда не смогла извлечь тело, так как оно находится в глубоком снегу», — пояснил Паудель.

Старший капитан вертолёта «Кайлаш» Филипп Швеглер, альпинист Роман Абильдаев и специалист по ярусным работам Динеш были там, чтобы найти её тело, отметил Паудель, добавив, что их усилия не увенчались успехом, поскольку тело было покрыто свежим снегом.

По информации telegram-канала Mountain Accidents, в расщелину, в которую упала альпинистка, сошла лавина.

Напомним, 37-летняя пермская альпинистка Надежда Оленёва пропала утром 14 октября. Она упала в расщелину с высоты около 6680 м на горе Дхаулагири в Непале. Происшествие случилось около 11:25 по непальскому времени, когда группа российских спортсменов из трёх человек (в связке с Оленёвой были Роман Абилдаев и Расим Кашапов) совершала восхождение на Дхаулагири в так называемом альпийском стиле. Позже стало известно, что она погибла.

Роман Абилдаев и Расим Кашапов спустились в базовый лагерь, разбитый на высоте 4600 м.

На следующий день после происшествия, 15 октября, в Федерации альпинизма России сообщили, что на поиски пермячки отправят вертолёт. В федерации также обратили внимание на некоторые неподтверждённые данные, опубликованные The Himalayan Times.

Спортивный (альпийский) стиль в альпинизме заключается в максимально быстром восхождении на вершину при минимальном использовании альпинистского снаряжения. Участники восхождения совершают самостоятельный подъём всего необходимого снаряжения (включая бивачное), продовольствия и топлива. Такой стиль предполагает отказ от провешивания маршрута верёвочными перилами, промежуточных лагерей, услуг носильщиков (шерпов) и кислородного оборудования.

Спортсменка из Перми Надежда Оленёва родилась 19 ноября 1985 года. Она была чемпионкой России и мастером спорта по альпинизму, соосновательницей Пермской школы альпинизма, инструктором альпинизма II категории, обладательницей жетона «Спасение в горах» и членом сборной России.

Надежда Оленёва также была лауреатом премий «Золотой ледоруб России» (2022) и «Стальной ангел» (2018, 2021).

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