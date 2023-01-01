Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Музей PERMM завершил переезд в новое здание
Он откроется для посетителей 28 октября
«Первый день работы команды в новом здании! Мы переехали! Теперь монтаж выставок и открытие 28 октября!» – написала в социальных сетях 16 октября директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.
Открытие музея в новом пространстве (ул. Крисанова, 4) состоится 28 октября.
В день открытия будут представлены сразу три премьерных
проекта: новая интерпретация музейной коллекции «И да, и нет» (0+),
проект-исследование пермской современной музыки «Хранители огня» (18+) и
инсталляция Дмитрия Булныгина «Баньян» (0+). Также гости смогут увидеть
«Антиформу № 15» (0+) Василия Кононова-Гредина – тот самый «вывернутый гелендваген»,
который был впервые представлен на международной ярмарке Cosmoscow 2023 на
стенде «музея года», которым был признан музей PERMM.
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