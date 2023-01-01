Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM завершил переезд в новое здание Он откроется для посетителей 28 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Первый день работы команды в новом здании! Мы переехали! Теперь монтаж выставок и открытие 28 октября!» – написала в социальных сетях 16 октября директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.

Открытие музея в новом пространстве (ул. Крисанова, 4) состоится 28 октября.

В день открытия будут представлены сразу три премьерных проекта: новая интерпретация музейной коллекции «И да, и нет» (0+), проект-исследование пермской современной музыки «Хранители огня» (18+) и инсталляция Дмитрия Булныгина «Баньян» (0+). Также гости смогут увидеть «Антиформу № 15» (0+) Василия Кононова-Гредина – тот самый «вывернутый гелендваген», который был впервые представлен на международной ярмарке Cosmoscow 2023 на стенде «музея года», которым был признан музей PERMM.

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