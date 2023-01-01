Максим Артамонов В Пермском крае за неделю зарегистрировано более 15,5 тысячи случаев ОРВИ Эпидемический порог не превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 15 512 случаев ОРВИ. Это ниже показателя прошлой недели на 6%, и эпидемический порог среди населения не превышен.

В ведомстве пояснили, что в Прикамье циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

Для профилактики гриппа и ОРВИ в краевом Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку, поскольку вакцинация — это основное и наиболее эффективное средство профилактики, а также часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения и не заниматься самолечением.

Напомним, за предыдущую неделю в Пермском крае было выявлено 493 случая заболевания коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.